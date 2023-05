Nie żyje 16-latka. Atak nożownika w domu dziecka

Wydarzyło się to we wtorek około godziny 23 w Tomisławicach w województwie łódzkim. W tamtejszym domu dziecka młody mężczyzna, uzbrojony w nóż, zaatakował kilka osób. - Jedna osoba nie żyje, a pięć innych trafiło do szpitala – takie informacje podała po północy Straż Pożarna.

Niedługo potem policja uzupełniła, że napastnik rzucił się na dzieci w wieku od 12 do 16 lat i na wychowawczyni. Jedna osoba zginęła. To 16-letnia dziewczyna.

Zgodnie z ustaleniami RMF FM, nożownik wszedł do domu dziecka przez okno. Wpuściła go 16-latka. Mężczyzna ugodził ją nożem, a potem rzucił się na wychowawczynię oraz inne dzieci. Po ataku nożownik uciekł.

- Niestety, jedna osoba nie żyje, pięć jest w szpitalu, a kolejnych siedem wymaga pomocy psychologicznej – podały służby.

Napastnika zatrzymała policja. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec gminy Warta. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. W przeszłosci nie był notowany przez policję.