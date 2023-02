2 Lubelska Brygada OT szkoliła się z zakresu reagowania kryzysowego

– Zadanie logistyków polegało na dostarczeniu wody pitnej do punktów wyznaczonych przez gminny zespół zarządzania kryzysowego. Wykorzystując cysterny do wody pitnej żołnierze dostarczyli wodę do głównego punktu poboru wody przy urzędzie gminy, a następnie w mniejszych zbiornikach dowozili ją do wskazanych punktów. W przypadku miejsc trudno dostępnych dla pojazdów mechanicznych, dostarczali wodę bezpośrednio do mieszkańców. Celem szkolenia było wypracowanie procedur postępowania w tego typu sytuacjach kryzysowych, sprawdzenie czasu reakcji, czasu oraz jakości wykonania zadania – wyjaśnia kpt. Mariusz Kornacki, dowódca kompanii logistycznej 2 LBOT.

Żołnierze z kompanii logistycznej 2 LBOT cały czas być w gotowości przechodzą intensywne szkolenia, korzystając z często unikatowych kursów specjalistycznych organizowanych na terenie jednostki, czy w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.