Aplikacja dla grzybiarzy? Młodzi badacze tworzą specjalne mapy

GIS-y to najprościej mówiąc, programy komputerowe, które służą do przetwarzania i wizualizacji danych w odniesieniu do konkretnego miejsca na ziemi.

- Na naszej uczelni posługujemy się GIS-em przede wszystkim do celów naukowych. Poprzez kształcenie chcemy przygotować studentów do rynku pracy, który bardzo dynamicznie się rozwija. Zdobyte przez nich umiejętności przydatne są w różnych firmach, w samorządzie, czy agendach rządowych – mówi prof. Leszek Gawrysiak z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS.

Najbardziej popularnym zastosowaniem informacji geograficznej jest obecnie GPS. Studenci jednak udowadniają, że jej zastosowanie jest znacznie bardziej wszechstronne, a najlepiej świadczą o tym ich projekty.

- „Grzyby w Polsce” to aplikacja z interaktywną mapą Polski. Użytkownik może przejrzeć gatunki grzybów, a także oznaczyć swoje znalezisko. Nasze wyświetlenia dobijają do 14 tysięcy miesięcznie w sezonie. Chcielibyśmy ten system wzbogacić o sztuczną inteligencję, która po dodaniu zdjęcia rozpozna z jakim gatunkiem mamy do czynienia – mówi Sandra Chrustowska ze Studenckie Koła Naukowego Informatyków „GeoIT”.

Młodzi badacze w ostatnim czasie stworzyli również aplikację „Porzucone auta na terenie Lublina”. 30-osobowa grupa przeszła po wszystkich dzielnicach miasta i zaznaczyła porzucone wraki, robiąc im zdjęcia i zaznaczając na mapie. System może być przydatny m.in. dla straży miejskiej, a twórcy rozszerzają go na cały kraj.

- Obecnie pracuję nad projektem, który może przynieść nowe informacje na temat zmian klimatu – mówi Sandra Chrustowska: - Napisana sztuczna inteligencja przegląda zdjęcia satelitarne czoła jednego z lodowców na Grenlandii na przestrzeni wielu lat. W wyniku przetwarzania danych dedukuje jak potencjalnie może przesunąć się czoło lodowca w przyszłości. AI ma w tym przypadku dokładność 68 procent, co jest dość dobrym wynikiem. Wszystko tworzymy sami, a to jest nauka poprzez praktykę. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie można sprawdzić jakie faktycznie zaszły zmiany na Grenlandii – mówi studentka.

GIS Day to coroczne święto obchodzone na całym świecie, podczas którego organizowane są eventy promujące systemy informacji geograficznej. Z tej okazji UMCS zaprosił w swoje mury lubelskich licealistów, na których czekały wykłady, warsztaty i konkursy zorganizowane przez naukowców i praktyków.