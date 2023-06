ASAP, potrzebny ASAP

Atak Rosji Putina na Ukrainę i jednoczesne szybkie decyzje Polski oraz innych krajów UE o potężnych dostawach broni dla naszego wschodniego sąsiada - co wiązało się z uszczupleniem własnych zapasów i niebezpiecznym obniżeniem potencjału obronnego europejskich członków NATO - uświadomiły konieczność pilnej odbudowy zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego.

20 marca br. Rada Europejska wezwała członków UE do podjęcia decyzji o wspólnym zamawianiu amunicji, co ułatwi uzupełnianie zapasów, przy zachowaniu regularnego transferu broni na Ukrainę. 3 maja br. Komisja Europejska przyjęła ASAP - Act in Support of Ammunition Production (Akt o wspieraniu produkcji amunicji) z budżetem 500 mln euro. Dotacje będą udzielane m.in. na modernizację już istniejących i tworzenie nowych zdolności produkcyjnych, organizację transgranicznych partnerstw przemysłowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników “zbrojeniówki”.

Grupa EPP (Europejska Partia Ludowa) w Parlamencie Europejskim poparła ASAP, postulując przyspieszenie procedur, aby wszedł w życie jak najszybciej. 1 czerwca br. PE przegłosował stosowny mandat negocjacyjny - ASAP zostanie przyjęty.

* ASAP - akronim z j. ang. od “as soon as possible” (tak szybko jak to możliwe)