Przegląd tygodnia, czyli stadion, NIK i poseł PiS

REFLEKCJE PRZY DYSTRYBUTORZE

Dostaliśmy po naszych brudnych dziennikarskich łapach od Wojciecha Pokory, redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego (wydawnictwo „Paliwo i Sprawiedliwość”), tropiciela manipulacji i dezinformacji, na którego copiątkowe wstępniaki rzucamy się jak na kabanosy na Orlenie. A oberwało się nam (mimo że zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskim w felietonie Redaktora nie pada nazwa naszej gazety), że piszemy fake newsy o polskim nieładzie, bo jesteśmy sfrustrowani i leniwi, choć to akurat najszczersza prawda.

Po heroicznym wysiłku umysłowym postanowiliśmy odpowiedzieć red. Pokorze z właściwa nam pokorą: Lepiej stanik mieć po matce, niż Obajtka na okładce

ODDŹWIĘK

Dzięki Fundacji Wolności w świat poszedł raport NIK, który – napiszmy to jak rasowy tabloid, a nie poważny uczestnik życia publicznego – „miażdży” Ratusz za jego „wariactwa” i „stawia urzędników do pionu”. Kontrolerom nie spodobało się m.in. to, że Prezydent chce budować stadion żużlowy, tfu, halę sportową z funkcją żużlową i domem studenckim, na terenie chronionym, tzw. ESOCH. Widocznie trafiło w czuły punkt, bo Prezydent nie wytrzymał i na popularnej platformie internetowej osobiście przypuścił atak na Fundację.

Podczas porannego prasowania koszuli naszła nas taka refleksja: Uderz w stadion, a Prezydent sam się odezwie