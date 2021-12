Przegląd tygodnia, czyli znamy Lubelskie Słowo Roku

WIZJONER

– Przyszłość należy do komunikacji zbiorowej, a nie prywatnej, bo centrum miasta w jakimś stopniu zawsze będzie uciążliwe dla tych, którzy chcą do niego przyjeżdżać własnymi samochodami – powiedział dojeżdżający do pracy spod Lublina Krzysztof Żuk, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej na Lubelskie.

Bardzo lubimy, gdy politycy mówią o rzeczach, z których na co dzień sami nie korzystają

ASTRONOM

Podczas dyskusji nad najwspanialszym od zarania sejmikowych dziejów budżetem województwa lubelskiego, nad którym rozpływali się w zachwytach prawi i sprawiedliwi radni, kij w szprychy opancerzonego furgonu z pieniędzmi próbowali włożyć opozycjoniści. Spotkało się to z ciętą ripostą wicemarszałka Michała Mulawy (PiS): – Panie i panowie odpłynęli do odległej galaktyki, porównując to do układu planet, gdzieś bardzo daleko za Plutona.

Gonią PiS

RING WOLNY

Radny Krzysztof Komorski (PO), prywatnie wiceprezes MOSiR i członek Rady Programowej lubelskiej TVPiS, pastwił się publicznie nad redaktorem-dyrektorem tejże stacji Ryszardem Montusiewiczem: że brata się z władzą, a w jego stacji przedstawiciele opozycji to albo dostają bęcki od prowadzącego, albo w ogóle nie mogą się wypowiadać. Do połajanki dołączyła Gwiazda Opozycji posłanka Marta Wcisło (PO), która swoje występy w stacji porównała do ringu bokserskiego, gdzie dostaje ciosy w tył głowy albo nawet poniżej pasa.

Dali by redaktorowi spokój. Samo bratanie się z taką władzą jest wystarczającą karą