Dla powstańców warszawskich to uczucie nie do opisania. 20-latek o nich pamięta

Pytany, o czym rozmawia z wojennymi bohaterami, tłumaczy, że nie pyta ich o wojnę czy powstanie. Z doświadczeń rodzinnych pamięta, że nigdy z prababcią, która przeżyła koszmar Syberii się o tym nie rozmawiało. Ma kronikę, w której gromadzi zdjęcia i autografy, to czasami prowokuje do rozmowy. Wychodzi z założenia, że ci mocno już wiekowi ludzie przeżyli coś, czego my sobie nawet nie możemy wyobrazić.

– Rodziny relacjonują, jak wzruszające są dla nich kartki, pokazanie starych fotografii czy munduru identycznego jak ten, w którym walczyli – dodaje inicjator akcji #GminaChodelBohaterom. Liczy na duży odzew.

– Dla nas to kilka minut roboty, ale dla nich to uczucie nie do opisania – zachęca w mediach społecznościowych.