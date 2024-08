Dożynki w gminie Poniatowa

Dożynki to piękna i żywa tradycja, która od wielu pokoleń kultywowana jest w regionach Polski, w czwartek 15 sierpnia, na boisku Szkoły Podstawowej w Kowali Drugiej odbyły się Dożynki Gminy Poniatowa. Uroczystości rozpoczęły się w południe Mszą św.polową w intencji Rolników z Gminy Poniatowa. Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Chleb jest owocem ziemi i pracy ludzkich rąk, upieczony z tegorocznego zboża, którym aby tradycji stało się zadość podzielili się z uczestnicy dożynkowego święta.



- Dożynki to dla nas bardzo ważne wydarzenie, wieńców dożynkowych mieliśmy dziesięć, co nie jest zaskoczeniem. Zawsze koła gospodyń wiejskich chętnie biorą udział w konkursie a także w dożynkach- mówił Paweł Kaczmarczyk, burmistrz Poniatowej. I dodał: - Mieliśmy w czwartek można powiedzieć podwójne święto, bo po raz pierwszy celebrowaliśmy tak uroczyście święto Wojska Polskiego, a to dlatego, że w Poniatowej powstaje jednostka wojskowa 18. Brygada Zmotoryzowana, która wchodzi w skład Żelaznej Dywizji. Odbyła się piękna uroczystość z udziałem wojska - podsumował burmistrz.