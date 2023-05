Google fotografuje Lubelszczyznę

Wygląda na to, że firma Google chce zaktualizować zdjęcia wykonane z poziomu ulicy na terenie województwa lubelskiego. Chodzi o usługę Google Street View, która umożliwia podgląd poszczególnych miejscowości dla użytkowników. Zdjęcia z aparatów umieszczonych na dachu auta zwykle wykorzystywane są przez kilka lat. Z uwagi na przepisy, twarze osób, które przypadkiem znajdą się w kadrze, są zamazywane, podobnie jak tablice rejestracyjne.

Samochód należący do Google został sfotografowany w środę, 10 maja ok. godz. 13:20 na drodze wojewódzkiej nr 747, w pobliżu Emilcina w gminie Opole Lubelskie. Jeśli w tym czasie jego urządzenia były włączone, po aktualizacji podglądu "street view", we wskazanym miejscu powinniśmy zauważyć fotografa, który wysłał nam zdjęcie auta.