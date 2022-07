Lubelskie. Były hodowane dla policji. Zgotował psom koszmar

Na początku tego roku Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierząt odebrało z posesji Adama P. 18 psów. Na początku kwietnia Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim poprosiła Fundację Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege o to, by wspólnie z policją zabezpieczono pozostałe zwierzęta.

– Na miejscu zastaliśmy 64 psy. Żyły w strasznych warunkach – mówi Marta Włosek, prezeska Ex Lege (fundacja jest w tej sprawie oskarżycielem posiłkowym – red.) i dodaje, że akcji nie udałoby się przeprowadzić, gdyby nie pomoc 25 wolontariuszy z całej Polski. Na fachowcach zajmujących się m.in. zoopsychologią, widok tego, co zobaczyli na miejscu, wywarł olbrzymie wrażenie. – Hodowca zgotował zwierzętom prawdziwy koszmar.

Adam P. stanął właśnie przed sądem. Odpowiada za to, że do stycznia 2021 r. znęcał się na terenie swojej hodowli nad 18 psami, a później nad 64 kolejnymi rasy owczarek belgijski malinois i owczarek niemiecki długowłosy.

– Utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, m.in. w zbyt małych klatkach, bez ściółki, wentylacji, dostępu do światła dziennego, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przywiązanych do krótkich, ciężkich łańcuchów, na nierównym podłożu, wśród zalegających odchodów oraz fragmentów tworzywa sztucznego i desek z gwoździami, bez poddania zabiegom pielęgnacyjnym i właściwej opiece lekarskiej oraz możliwości socjalizacji, a nadto karmił nieświeżym jedzeniem i o nieprawidłowej jakości, co stworzyło zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt – czytamy w akcie oskarżenia.