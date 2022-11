Prognoza wybrocza do Sejmu. PiS może stracić, ale ma jeszcze bastiony

Choć w skali kraju w przyszłorocznych wyborach do Sejmu PiS może stracić prawie 30 mandatów, to w województwie lubelskim ma szanse osiągnąć wynik podobny do tego z 2019 roku. Stan posiadania może utrzymać także Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja.