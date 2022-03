Lubelskie. Wąskotorówka wróciła na tory. Czekała dwa lata

– Było ponad sto osób, ośmiu pasażerów nie miało jeszcze czterech lat i podróżowało gratis. Głównie w specjalny niedzielny kurs wybrały się rodziny z dziećmi. Pogoda dopisała, chyba wszyscy byli zadowoleni – mówi Jarosław Kosik z Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej.

Wycieczka odbyła się na trasie Karczmiska-Poniatowa-Karczmiska z ogniskiem w Polanówce.

Kolej planuje, że po przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku będzie organizowała więcej takich przejazdów specjalnych. Można będzie z nich korzystać oprócz rozkładowych przejazdów w ciągu sezonu. A ten trwa od maja do września.

– Wkrótce poinformujemy o terminach kwietniowych. Po sezonie chcemy jeździć przy okazji świąt i okolicznościowych dat – 11 listopada, w mikołajki, przed Wigilią czy w sylwestra lub Nowy Rok. A później w walentynki czy Dzień Kobiet – wylicza Jarosław Kosik, który dodaje, że po sezonie podróżni będą korzystać jedynie z wagonów zamykanych, a nie tych otwartych „retro” używanych gdy jest ciepło. Będą mieli do dyspozycji 90 miejsc siedzących.

Wagony mają być dodatkowo iluminowane i na ośnieżonej trasie będą wyglądały jak na świątecznej pocztówce.

– Powiat opolski, jako właściciel kolejki, dokłada wszelkich starań, aby jedyna wąskotorówka w województwie lubelskim ciągle funkcjonowała i się rozwijała. W roku 2021 z własnych środków przeznaczyliśmy ponad milion złotych na inwestycje w NKW. Przejazd, zarówno zabytkowym szlakiem, jak i drezynami rowerowymi, stanowić będzie atrakcję turystyczną nie tylko dla mieszkańców Lubelszczyzny – mówi starosta opolski Dariusz Piotrowski.

Ten rok jest dla wąskotorówki szczególny, bo NKW ma 130. urodziny. Uroczystości urodzinowe będą w lipcu. Z szykowanych nowości są nowe trasy pociągów i drezyn rowerowych do Poniatowej, gdzie od niedawna, w wyremontowanym budynku stacyjnym, działa Stacja Kultura, oraz zajazdu rybackiego w Pustelni. To zmiana, bo przez 20 lat funkcjonowania kolejki podróżowano z Karczmisk do Poniatowej lub do Opola Lubelskiego.