Miał 4 promile i zaparkował przed komendą policji w Opolu Lubelskim

Pijak zaparkował pod nosem policjantów (fot. KPP Opole Lubelskie)

Prawie 4 promile alkoholu i brak uprawnień do kierowania – to główne grzechy 31-letniego kierowca volkswagena. Swój nocny rajd zakończył w najlepszym z możliwych miejsc, przed budynkiem komendy policji w Opolu Lubelskim. Zatrzymali go druh z OSP i strażnik więzienny.

