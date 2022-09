Myśliwy - policjant zabił 17-latka. Jest prawomocny wyrok

To finał głośnej sprawy zastrzelenia podczas nielegalnego polowania w Kluczkowicach przez byłego policjanta 17-letniego Imanalego. W Sądzie Apelacyjnym ważyło się, czy myśliwy słusznie został skazany przez Sąd Okręgowy za nieumyślne spowodowanie śmierci, jak wnioskował obrońca, czy za zabójstwo, jak chciał prokurator. Wyrok, jaki zapadł, jest po myśli oskarżonego, przynajmniej jeśli chodzi o długość kary. Ale będzie musiał zapłacić 4-krotnie większą nawiązkę babci chłopca.

Do tragedii doszło 1 listopada 2020 roku. Dariusz Ch. razem z Marcinem B., strażakiem ochotnikiem i kościelnym, pojechał zapolować do sadu za szkołą ogrodniczą w Kluczkowicach (powiat opolski). Polowania nie zgłosił, więc było nielegalne. W tym czasie w sadzie była grupa uczniów - chłopcy wyszli z internatu żeby nazbierać jabłek.

Gdy myśliwi zaczęli świecić latarką w ich kierunku, skulili się za drzewem. Wtedy padł strzał.

Kula trafiła Imanalego z Kazachstanu, który uczył się w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej. Chłopiec zmarł. Mężczyzna został oskarżony przez prokuraturę za zabójstwo, ale wyrok Sądu Okręgowego mówił o nieumyślnym spowodowaniu śmierci i nie udzieleniu pomocy, za co myśliwy dostał łączną karę 6 lat więzienia i 25 tys. zł nawiązki. Od tego wyroku odwołały się obie strony.

SA: to surowa kara

W czwartek w ustnym uzasadnieniu przewodniczący składu sędziowskiego Leszek Pietraszko przypomniał okoliczności tragicznego zdarzenia z 2020 roku.

– Obowiązkiem myśliwego jest osobiste rozpoznanie celu – podkreślał przewodniczący składu sędzia Leszek Pietraszko. – Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, myśliwy nie ma prawa oddać strzału. Sąd Okręgowy słusznie przyjął, że Dariusz Ch. Nie zachował zasad ostrożności.

Jednocześnie Sąd apelacyjny zgodził się, że nie może być mowy o zabójstwie, bo musiałby występować zamiar ewidentny, a jedynie o nieumyślnym spowodowaniu śmierci.

Sędzia Pietraszko przypomniał, że maksymalny wymiar kary za to przestępstwo to 5 lat, ale myśliwy został skazany przez sąd I instancji na 4 lata i 9 miesięcy. – Musi to być ocenione jako kara surowa, odpowiadająca rozmiarowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Jest to kara sprawiedliwa – podkreślił sędzia Pietraszko.