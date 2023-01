Tu już się myśli o plażowaniu i lecie. Będzie 100 metrów linii brzegowej

Zanim radni podejmą uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy i sezonu kąpielowego, mieszkańcy mogą wyrazić opinię w tej sprawie. W przypadku Poniatowej chodzi o kąpielisko miejskie zlokalizowane w Dolinie 10 Stawów między ul. Nałęczowską a al. Spacerową. Kąpiący mają mieć do dyspozycji blisko 100 metrów linii brzegowej a letnia atrakcja będzie czynna od 24 czerwca do 1 września.

Punkt Obsługi Interesanta w UM czeka na pisemne opinie do 6 lutego.

Tężnie już niemal gotowe

Dolina 10 Stawów zadebiutowała w zeszłym roku, jej nazwa nawiązuje do kaskadowego układu dziesięciu akwenów w centrum Poniatowej.

Miejski teren letniego wypoczynku został zorganizowany w zupełnie innym miejscu niż działał wcześniej czyli nie od strony ulicy Słonecznej ale nad przeciwnym brzegiem jednego z dziesięciu stawów. W tym roku kąpielisko ma wyglądać i działać jak w poprzednim.

- Wejście nadal będzie bezpłatne, oprócz wynajęcia kajaków. Cennik wynajęcia kajaków jeszcze się nie zmienił i wynosi, jak w roku poprzednim, 10 zł za godzinę – zapowiada Barbara Burzyńska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej. OSiR zarządza kąpieliskiem. Jak szacują organizatorzy, w 2022 roku cieszyło się ono większą popularnością niż w ubiegłych latach.

Nowe kąpielisko to część większej inwestycji, którą jeszcze w tym roku będzie realizowało miasto. Chodzi o projekt w ramach którego przy placu Konstytucji 3 Maja powstaje Biuro Informacji Turystycznej oraz zachodzą zmiany w okolicach Doliny 10 Stawów.

Od strony ul. Słonecznej, w miejscu zlikwidowanego basenu i starej niebieskiej zjeżdżalni powstaje nowa promenada, tężnie solankowe, inny układ alejek i miejsca na nowe rośliny. Po stronie nowego kąpieliska przy istniejącym molo pojawi się nowe oraz zostanie tam otwarty lokal gastronomiczny.

Urzędnicy miejscy zapowiadają, że choć wykonawca ma czas do grudnia na zakończenie inwestycji sezon kąpielowy nie zacznie się i nie będzie trwał na placu budowy.

Pod koniec czerwca ma być gotowe molo a może nawet i lokal gastronomiczny. Tężnie solankowe na drugim brzegu już są niemal gotowe. Prace ziemne i ogrodnicze zależą przede wszystkim od aury.

Brakujący fragment urody

Tymczasem ogłoszono przetarg na realizację kolejnego etapu prac w otoczeniu zalewu. Przedmiotem zamówienia wykonanie kolejnego odcinka alei głównej Parku (promenady oddzielającej zbiornik od połaci trawnikowych), zrobienie alejek prowadzących do piaskownicy i placu zabaw, który też ma powstać.

Wszystko to będzie się działo na odcinku między tężnią solankową a działającym tu hotelem i powinno zakończyć zagospodarowanie tego fragmentu miasta. O ile mieszkańcy mają czas do 6 lutego na udział w konsultacjach, o tyle oferenci zainteresowani udziałem w przetargu musza złożyć oferty do 3 lutego.