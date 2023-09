Posłanka Koalicji Obywatelskiej zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. "Nie spodziewałam się takiej agresji"

O sytuacji, do której doszło w poniedziałkowy poranek, parlamentarzystka poinformowała w mediach społecznościowych.

– Zostałam napadnięta przez nieznanego człowieka, który rzucił się na mnie z rękami, zaczął mnie szarpać, grozić i mówić, że takich jak my powinno się wybić. Zgłosiłam to na policję, ale zobaczcie, do czego prowadzi szczucie i agresja. Jak tak można? – powiedziała na nagraniu zamieszczonym w portalu X (dawny Twitter).

W rozmowie z Dziennikiem posłanka relacjonuje, że napastnik został odciągnięty przez towarzyszących jej współpracowników. Próbował jednak podejść do niej jeszcze raz. Wtedy sytuację zaczął nagrywać Jakub Stefaniak, kandydat do Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w tym samym czasie rozdawał swoje ulotki na opolskim targu.

- Poinformował go, że wszystko rejestruje, żeby mieć dowód na policję. Tylko to go powstrzymało – mówi Marta Wcisło. I dodaje: - Byłam w szoku, bo nie spodziewałam się takiej agresji. Jestem posiniaczona, nie mogę podnieść ręki. Jadę do lekarza, musiałam odwołać wszystkie zaplanowane na ten dzień spotkania.

Sprawa została zgłoszona policji. Czynności w tej sprawie wszczęła już Prokuratura Okręgowa w Lublinie.