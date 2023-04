Twardziel Kazik wrócił z Maroka i czeka na dziewczynę. Kazia leci inną trasą

Dzięki temu wie, że grupie, w której Kazik czeka na partnerkę są z nim ptaki m.in. z Zawichostu, Kalisza i Zastowa Karczmiskiego.

- Kazik to twardziel, już były takie sytuacje, że dzień po przylocie z Maroka biegał po śniegu. Mróz ptakom nie szkodzi, jeśli mają co jeść, a nad Wisłą, która nie zamarza, zawsze coś znajdzie. U nas żywią się dżdżownicami, wodnymi bezkręgowcami, ślimakami. Tym, co znajdą w piasku i mule – dodaje ornitolog z Fundacji Ptasie Horyzonty.

Daj im spokój, człowieku

Naukowcy sprawdzają co się dzieje w ptasim życiu, bo chcą jak najwcześniej zabierać zniesione jajka, by jak najwięcej uchronić przed zniszczeniem. Ostrygojady za gniazdo mają dołek w piasku, dla laika praktycznie nie do zauważenia. Dlatego bardzo często ptaki traciły szansę na pisklęta, gdy wędkarze, biwakowicze czy kajakarze rozdeptywali gniazdo.

- Zabierając jajka zostawiamy atrapy. Znajdowaliśmy je wdeptane w piasek, rozjechane quadem. Był przypadek wrzucenia do gniazda butelki po ketchupie i śladów ogniska pół metra dalej. Mówimy, apelujemy, nic to nie daje. Ptaki mają wystarczająco dużo wrogów w postaci wron czy lisów, nie mówiąc o powodziach i podtopieniach, żeby jeszcze ludzie stwarzali zagrożenie – mówi Łukasz Bednarz, który wylicza, że w poprzednich latach pierwsze jajo Kazia zniosła 15 kwietnia, a w połowie lipca ostrygojady wodzą tygodniowe pisklęta.

Przez ten czas ludzie nie powinni ptakom przeszkadzać. Przestraszone dorosłe wrócą do gniazda, ale przez ten czas potomstwo może zginąć. Na marne idzie praca ornitologów i wolontariuszy, którzy realizują międzynarodowe projekty badawcze i chronią zagrożone ptaki. Metodycznie dbają o to by mewy, sieweczki, gęgawy i ostrygojady miały gdzie zakładać gniazda. Na wiślanych wyspach koszą rośliny, które nadmiernie zarastają teren wypierając z niego zagrożone gatunki.