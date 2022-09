Lubelskie. Uczą pływania artystycznego. Za darmo

Pływanie artystyczne zwane dawniej synchronicznym łączy w sobie zalety pływania z gracją tańca i precyzją gimnastyki. Podobno formę ruchu w wodzie, który w naszych czasach jest dyscypliną olimpijską, rozwinęły Kanadyjki trenujące w okresie międzywojennym piłkę wodną. Wcześniej ten sport był tylko dla panów.

Od kilku dni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Poniatowej, na krytej pływalni trwają zajęcia podczas których dzieci poznają podstawy pływania artystycznego. Ośrodek realizuje program SynchroStart wspierany ministerialnie, dzięki temu, udział jest bezpłatny.

- Najbliżej tego typu zajęcia są organizowane w Warszawie, Kielcach i Łodzi. W naszym województwie jesteśmy jedyni. I już po pierwszych spotkaniach widzę, że dzieci są bardzo zadowolone i bardzo im się podoba. Zwłaszcza, że robią bardzo duże postępy – mówi Paulina Piłat instruktorka z Polskiego Związku Pływackiego, która prowadzi zajęcia z pływania artystycznego i akrobatyki.

Program jest intensywny. Uczestnicy w poniedziałki i środy przez półtorej godziny mają zajęcia w wodzie a w piątki półtorej godziny akrobatyki na sali gimnastycznej.

- W wodzie ćwiczy się o wiele łatwiej ale efekt figur zależy od tego jak bardzo dzieci są rozciągnięte. Poza tym lepiej na sucho poznać zasady robienia przewrotu czy stania na rękach, by potem wykonać te elementy w wodzie. Będziemy ćwiczyć rozciąganie do szpagatu, przewroty i salta. W piątek pierwsze spotkanie na sali, za nami dwa dni zajęć w brodziku – dodaje instruktorka, która wylicza, że w grupie są dzieci od 7 do 11 lat. I kolejne cały czas mogą dołączyć.

Ministerialny program w ramach, którego organizowane są zajęcia przewiduje stworzenie kolejnej grupy, w zależności od zainteresowania. Zwłaszcza, że to oferta skierowana dla uczniów którzy nigdy nie pływali a jedyny kontakt z wodą mieli w wannie lub przydomowym dmuchanym baseniku.

Jak zauważa prowadząca, ich zajęcia na krytej pływalni OSiR zwracają uwagę innych pływaków i ich opiekunów. Bo to nie jest pływanie od brzegu do brzegu jak to zwykle dzieje się na basenie.

Uczestnicy programu SynchroStart mają przed sobą cel – w grudniu zaprezentują się przed rodzicami a potem pojadą do Warszawy na zawody walczyć o jak najlepsze miejsce.

OSiR Poniatowej ma zamiar wystąpić o kolejną transzę wsparcia, by móc uczyć pięknego pływania w przyszłym roku.