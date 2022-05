Zjechali łyżwiarze, wbiegli tenisiści. Kort w Opolu Lubelskim już otwarty

Pierwsza, symboliczna wymiana piłek odbyła się przed majowymi świętami. Na gminny kort weszli: burmistrz Sławomir Plis, przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Stachowicz i Henryk Piłat, prezes Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, które zarządza obiektem. Miejsce przy ul. Fabrycznej znane jest mieszkańcom świetnie, bo od grudnia 2021 do połowy marca 2022 działało sztuczne lodowisko. Teraz w wielkim namiocie zmiana sezonowa – jest kort.

– Jeszcze nie sprawdzałam, jak się tam gra, znam tylko opinię znajomego, że pełna profeska. Głównie interesowała mnie ocena nawierzchni, bo grę na gumowym korcie bardzo się czuje w stopach i kolanach – mówi Monika Teresińska z Opola Lubelskiego, która szacuje liczbę osób zainteresowanych tym sportem na około pół tysiąca.

– Do dnia, w którym otwarto nowy kort tenisiści mogli w ciepłe miesiące korzystać z wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1. Tam trzeba było wykorzystywać czas, gdy nie grali uczniowie, głównie koszykarze. Oni mieli pierwszeństwo, co zrozumiałe, bo orlik powstał dla nich. Zimą i jesienią jeździliśmy do Puław albo Urzędowa, gdzie są hale balonowe i można wynająć kort – dodaje pani Monika.

Mieszkańcy Opola dobrze wspominają korty tartanowe, które były koło Szkoły Podstawowej nr 2. Profesjonalna nawierzchnia, z której korzystali, od wielu lat nie istnieje. Najpierw została uszkodzona, a potem teren przy szkole urządzono zupełnie inaczej. Podejrzewają, że już wówczas mógł być pomysł na halę z kortem i sztucznym lodowiskiem, więc nie było sensu robić kolejnego miejsca do gry w tenisa.

Na razie nie ma zbyt wielkiego zainteresowania grą przy ul. Kolejowej w Opolu Lubelskim. W poniedziałek od godz. 13 byli użytkownicy, ale 3 maja (czynne od godz. 9 do 21) i w kolejne dni (środa-piątek 13-21; sobota-niedziela 9-21) terminy były wolne.

– Jeśli coś jest dobrze wymyślone, to nie ma powodu do krytyki. Już lodowisko okazało się świetnym rozwiązaniem, bardzo dużo osób z niego korzystało. A był to pierwszy sezon. Mogliśmy wówczas ocenić samą halę, jej oświetlenie, wentylację. Teraz, jeśli słyszę pozytywne opinie o nawierzchni kortu, tym lepiej – uważa Monika Teresińska, która zaczęła poznawać podstawy gry jeszcze w opolskim liceum. Jak wspomina, to było w latach 90. ubiegłego wieku, na asfaltowym korcie przy szkole, bo profesor Tadeusz Ryczek, który uczył ją wf, bardzo zachęcał młodych ludzi do uprawiania tej dyscypliny sportu. Dziś w tym miejscu jest boisko do piłki nożnej.

Cennik wynajmu kortu tenisowego

Cena kortu tenisowego 40 zł/godz. * Karnet miesięczny (8 wejść) 300 zł * Wypożyczenie rakiety tenisowej 6zł/godz. * Wypożyczenie kosza z piłkami tenisowymi 6zł/godz. Kontakt: 669305700.