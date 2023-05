Coś pojawiło się na drzewie i przypomina twarz Jezusa. Ludzie odmawiają modlitwy. Wideo

Nagranie otrzymaliśmy od jednego z internautów. Utrzymuje, że film został nakręcony w Parczewie w województwie lubelskim. Na to może też wskazywać rejestracja zaparkowanego samochodu, którego część została utrwalona na nagraniu.

Udało nam się ustalić, że faktycznie jest to Parczew, a drzewo znajduje się w pobliżu bloku przy ul. Spółdzielczej 8. Bo o drzewo tu chodzi. Właściwie o wzór widoczny na pniu. To jaśniejsze smugi na ciemniejszym konarze, które można wziąć na twarz człowieka. Można ją skojarzyć z twarzą Jezusa Chrystusa w aureoli. Być może niektórym przypomina to Matkę Bożą.

Wydaje się, że takie skojarzenie mają mieszkańcy zebrani wokół drzewa. Na filmie widać, i słychać, wyraźnie że zebrani odmawiają modlitwę.