Dendrolog o tym, co widać na „cudownym” drzewie z Parczewa. Niektórzy się obrażą

Już blisko tydzień o „parczewskim cudzie” mówi cała Polska.

– Moja teściowa uważa, że to objawienie – opowiada pan Tomasz z Parczewa. – Pod drzewo podjeżdżają też samochody z rejestracjami z całej Lubelszczyzny. W aptece słyszałem już historię, że kobiecie przeszła migrena po tym, jak się tam pomodliła – relacjonuje nasz rozmówca.

Ludzie odmawiają tam różaniec, niektórzy klękają, inni siedzą na ławeczce albo stoją i wyjmują smartfony, by uwiecznić ten „cud”.

– W sobotę było nawet koło gospodyń wiejskich – zaznacza pan Tomasz. Ktoś przybił też do pnia obrazy Jezusa i Matki Bożej. Drzewo przypomina teraz ołtarzyk.

Tymczasem, dendrolog Mateusz Fieducik z MF Projects tłumaczy nam, co tak naprawdę widzimy na drzewie przy ulicy Spółdzielczej 8 w Parczewie.

– Na pniu wystąpiły spękania, otarcia i przebarwienia kory. To naturalne zjawisko. A "obraz" jest już interpretacją. To efekt naszej wyobraźni – zauważa specjalista. – Od dawna powszechne jest to, że potrafimy zaobserwować różnego rodzaju obrazy choćby w układzie chmur.