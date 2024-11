Hotelowa wiata poszła z dymem. Straty są potężne

Od początku wiedzieliśmy że będzie to ,,duża akcja" - relacjonują druhowie z OSP Jasionka, na swoim profilu FB - Łuna pożaru była doskonale widoczna po wyjeździe z garażu. Ze zgłoszenia wynikało iż pali się altanka , mało kto z nas przypuszczał jakich rozmiarów, z czego wykonana oraz co kryjąca w sobie. Na miejscu zameldowaliśmy się dla KDR jako pierwsza jednostka OSP z ,,przydziałem utworzenia 2 odcinka bojowego który miał za zadanie nieprzerwane podawanie wody na podnośnik SH25 oraz obronę budynku bezpośrednio przylegającego do źródła pożaru. W tym miejscu podziękowania dla kolegów zza wzorową współpracę - dodają.