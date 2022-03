Lubelskie. Pijana urzędniczka. Policję wezwali jej szefowie

Lublin. Zaczął się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego

Zaczął się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2023. Pomysły będą przyjmowane do końca miesiąca. Zasady są takie same jak w poprzednim naborze. A podczas jesiennego głosowania mieszkańcy zdecydują o podziale 14 mln zł.