Sąd skazał go za śmiertelny wypadek. Kierowca spod Parczewa ucieka przed więzieniem

Do tragicznego zdarzenia doszło we wrześniu 2019 roku na drodze ekspresowej S8 koło Piotrkowa Trybunalskiego. – 20–letni kierowca mercedesa jadąc lewym pasem ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery rozdzielające jezdnie, a następnie bus przewrócił się na prawy bok– relacjonowała miejscowa komenda policji. W środku było 9 osób. Dwóch mężczyzn w wieku 59 i 61 lat, zginęło na miejscu. To mieszkańcy powiatów parczewskiego i bialskiego. Pozostali pasażerowie byli ranni.

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim oskarżyła kierowcę o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Poza tym, śledczy ustalili, że 20–latek spod Parczewa kierował pod wpływem substancji psychotropowej. W 2022 roku tamtejszy Sąd Rejonowy skazał sprawcę wypadku na 8 lat więzienia. Nałożył również na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednak strony, zarówno obrońcy skazanego, jak i pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, wniosły apelacje. – Sąd okręgowy wyrokiem 11 stycznia 2023 roku zmienił wyrok sądu rejonowego w ten sposób, iż (…) wyeliminował sformułowanie: "w ruchu lądowym" oraz przyjął, że orzeczony łączny środek karny dotyczy dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W pozostałym zakresie wyrok został utrzymany w mocy – zaznacza Agnieszka Leżańska, rzeczniczka SO w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że wymiar kary pozostał ten sam. Jednak od tego wyroku kasację wnieśli obrońcy oskarżonego. – Postanowieniem z 31 stycznia tego roku Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną – informuje Karolina Truszczyńska z centrum informacyjnego SN. Droga odwołania dla mieszkańca gminy Parczew się skończyła.

Jednak mężczyzna uciekł i szuka go teraz policja, która wydała za nim list gończy. Podaje w nim jego pełne personalia i wizerunek. To urodzony w 1999 roku Szymon Wąsowski. Ostatnio zameldowany w Wierzbówce w gminie Parczew. Policjanci z parczewskiej komendy proszą o kontakt osoby, które wiedzą coś o miejscu przebywania poszukiwanego pod numerem telefonu: 47 814 3290 lub e–mailowo dyzurni.kppparczew@lu.policja.gov.pl.