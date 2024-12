Oni powalczą o tytuł Sportowca Roku 2024 Dziennika Wschodniego

Z basenu do dziesiątki?

Bezwzględnie udany rok mieli lubelscy pływacy, a konkretnie zawodnicy reprezentujący AZS UMCS. Zdobywać medale na

szczeblu europejskim w tak powszechniej i tak wymagającej dyscyplinie, to niepodważalny argument przy naszych plebiscytowych

nominacjach. Adela Piskorska i Kacper Stokowski takie medale w 2024 r. zdobywali, a na potwierdzenie nieprzeciętnego talentu

wywalczyli olimpijskie paszporty.

Zapisali się e Europie

Biorąc pod uwagę piętnaście powyższych kandydatur – naszym zdaniem (przy przyjętych przez nas zasadach) – niepodważalnych,

pozostało do obsadzenia pięć wolnych miejsc. I – nie ukrywamy – zaczęły się schody. Choć – rzecz jasna – i w takim szerszym gronie dołączenia do piętnastki „pewniaków” znaleźli się sportowcy z większymi szansami. Niewątpliwie takim był Mateusz Rudyk,

olimpijski kolarz z medalami międzynarodowych imprez. Nie inaczej wyglądała krótka dyskusja nad zapaśniczką Anheliną Łysak, która wprawdzie rozczarowała (przed wszystkim siebie) na paryskich igrzyskach (podobnie jak kolega na rowerze), ale stanęła na podium mistrzostw Europy. Podobnie potraktowaliśmy Weronikę Zielińską, sztangistkę z Białej Podlaskiej. Mistrzyni Europy wyprawę na igrzyska do Paryżu wpisze do katalogu „byłam tam”, ale... kto by nie chciał być olimpijczykiem? No a europejskie złoto, to argument nie do podważenia.

Spośród licznego grona naszych lekkoatletów postawiliśmy na Malwinę Kopron. Wprawdzie rok 2024 nie był rokiem wymarzonym,

zarówno dla zawodniczki jak i jej bliskich i sympatyków, ale mimo wielu około sportowych przeciwności wystąpiła na dwóch najważniejszych imprezach w swojej konkurencji.