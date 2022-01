IMGW wydaje ostrzeżenie pogodowe. Może być niebezpiecznie

Jak podaje TVN Meteo, pogoda w poniedziałek przyniesie pochmurne niebo i opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na południowym zachodzie możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z zachodu. Jedynie na południu może być dość silny i rozpędzać się do 50-70 km/h.

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy. Lokalnie na wschodzie możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje umiarkowany, w górach dość silny wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50-70 km/h. Silne porywy wiatru są prognozowane także w nocy - mogą osiągać do 70-90 km/h.

