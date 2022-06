Zapowiada się groźne popołudnie i wieczór. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Dotyczy ono całego woj. lubelskiego. Szansę na nagłą zmianę aury od godz. 13 ocenia się na 80 proc.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad - podaje IMGW.

Warto dodać, że w Lubelskiem obowiązuje także ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownego wzrostu stanu wody w: zlewni Bugu, Krzny, Tyśmienicy, na Wieprzu, Wiśle, Bystrzycy, Tanwi i Sanie.

Jaka będzie temperatura? Do godz. 14 w Lublinie możemy się spodziewać nawet 28 st. C, a z każdą kolejną godziną będzie spadać do 14 "kresek" w nocy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła także alerty pogodowe: Uwaga! Dzis (13.06) burze z gradem i silny wiatr. Mozliwe przerwy w dostawie pradu. Zabezpiecz rzeczy, ktore moze porwac wiatr (pisownia oryginalna).