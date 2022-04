Lubelskie. Ostrzeżenie pogodowe dla części regionu

Jak informuje IMGW, punktowo możliwy jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do około -2 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje od północy do godz. 9 rano we wtorek. Dotyczy powiatów: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, parczewski, tomaszowski, włodawski, zamojski i Zamość.

W nocy z poniedziałku na wtorek możliwe są także słabe opady śniegu. We wtorek deszczowo i temperatura do 8 st. C.

W środę i czwartek ocieplenie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C.