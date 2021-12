Lubelskie. Ostrzeżenie dla kierowców. Na tych drogach jest najgorzej

Z powodu opadów marznącego deszczu oraz deszczu ze śniegiem a także niskich temperatur, szczególnie przy gruncie, na drogach wojewódzkich występuje bardzo niebezpieczne dla podróżujących, oblodzenie nawierzchni – czytamy w ostrzeżeniu ZDW.

Szczególną ostrożność należy zachować w okolicach takich miejscowości jak: Nałęczów, Puławy, Lublin, Wysokie, Krzczonów, Krasnystaw, Włodawa, Chełm, Hrubieszów, Bełżyce, Biłgoraj, Zamość, Józefów, Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Turobin.

– Obecnie na drogach wojewódzkich pracuje ponad 45 sztuk sprzętu do Zimowego Utrzymania Dróg a jeżeli będzie taka konieczność, ilość ta zostanie zwiększona. Alarm oblodzeniowy we wschodniej i południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, według synoptyków z IMGW, będzie obowiązywał do godzin porannych 7 grudnia – informuje Kamil Jakubowski, rzecznik ZDW w Lublinie.

Jak informuje z kolei dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Lublinie na drogi ekspresowe i krajowe w regionie są mokre i czarne. Najgorzej było na południu województwa, ale opad już się zmniejszył.