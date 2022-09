Pogoda na 5 dni. Kiedy będzie najcieplej?

W niedzielę aura będzie pochmurna, ale niebo będzie się przejaśniało. W południowej Polsce mogą wystąpić opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

We wtorek spodziewana jest pochmurna aura. Mogą wystąpić przejaśnienia, ale także przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Środa przyniesie na terenie całego kraju zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni.

W czwartek na Pomorzu będzie pogodnie. W innych rejonach Polski prognozowane jest zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.