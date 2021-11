Pogoda na weekend. Pochmurno i raczej zimno

Pogoda w sobotę przyniesie duże zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami. Na zachodzie, północy i w centrum wystąpią słabe opady deszczu rzędu trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

Niedziela zapowiada się pochmurno. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich.