Prognoza pogody na długi weekend. W niektórych miejscach nawet 34 st. C

Pogoda w czwartek, a więc w Boże Ciało, zapowiada się na ogół pochmurno z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone są też burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. Padać nie powinno jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni, wiatr.

W piątek na krańcach wschodnich prognozowany jest przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h). W pozostałych regionach utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Warmii do 23 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami jego porywy mogą przybierać na sile.

W niedzielę na północy kraju spodziewany jest przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h). W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z południowego zachodu.

Poniedziałek zapowiada się słonecznie jedynie na Podkarpaciu. W pozostałej części Polski możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań spadnie deszcz do 10-20 l/mkw. i powieje z prędkością 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile.