Upał nie odpuszcza. Lubelszczyznę nawiedzi burza?

120 minut gry, trzy gole, Motor Lublin wygrał z Widzewem Łódź w drugim letnim sparingu

Motor kiepsko zaczął sparing z Widzewem Łódź, ale bardzo dobrze go zakończył. Chociaż to gospodarze mieli przewagę, znacznie więcej sytuacji, to 2:1 wygrali podopieczni Mateusza Stolarskiego. Spotkanie zostało podzielone na kwarty po 30 minut każda, co oznacza, że zawodnicy obu ekip w upalną pogodę zagrali w sumie 120 minut. Co ciekawe, gola i asystę dla gości zaliczył Kacper Śpiewak, a napastnik dostał przecież wolną rękę w poszukiwaniu klubu.