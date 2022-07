Agrounia jedzie protestować do Warszawy. "Nie mamy wyjścia, musimy głośno protestować"

– Jesteśmy za pomocą Ukrainie, ale zboże, które wjeżdża na nasz teren, powinno być transportowane dalej. Polska powinna być krajem tranzytowym, natomiast bierność, niekompetencja i brak zainteresowania ze strony rządu powoduje, że magazyny – zwłaszcza we wschodniej Polsce – są pełne. A my nie wiemy, co dalej – mówi Jarosław Miściur z lubelskiej Agrounii. I dodaje: – Wielu rolników, którzy liczyli na sprzedaż swojego zboża w godnych cenach, tuż przed żniwami zostaje z pełnymi magazynami. Nie wiedzą, co mają robić.

Ale rolnicy podkreślają, że taka sytuacja dotyczy nie tylko zboża. Ireneusz Nowak, zajmujący się głównie uprawą kukurydzy, przekonuje, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy stracił ok. 200 tys. zł. – Nie ma żadnej kontroli nad tym, co wpływa ze Wschodu. Zostaliśmy zostawieni sami sobie. Dlatego musimy pojechać do Warszawy i wykrzyczeć nasz protest.