Bełżyce wybrały. Joanna Kaznowska nowym burmistrzem

Zwycięsko z tego pojedynku wyszła nienależąca do żadnej partii Joanna Kaznowska, która powiększając grono swoich zwolenników od pierwszej tury o przeszło 600 osób zostanie nowym burmistrzem. Kaznowska uzyskała 52,06 procent, czyli 2464 głosów. W pierwszej turze jej wynik zatrzymał się na 1849 osobach, które widziały ją w roli burmistrza.

Jej kontrkandydat Marcin Sobczak, również nienależący do żadnej partii politycznej uzyskał 2269 głosów. W pierwszej turze to on zwyciężył kilkudziesięcioma głosami. W drugim pojedynku musiał uznać wyższość programu swojej konkurentki.

Joanna Kaznowska do tej pory była sekretarzem gminy Bełżyce.