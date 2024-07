Europosłanka Wcisło walczy z hejtem i zmanipulowanym przekazem

Zawiadomienie, które do Prokuratury Okręgowej w Lublinie trafić ma jeszcze w poniedziałek dotyczy filmiku, który został rozpowszechniony w internecie między innymi przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości.

Film, o którym mowa pojawić się miał poza tzw. trollkontami między innymi na profilu byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Jak uważa europosłanka, niecenzuralne komentarze, które pojawiają się pod filmem świadczą o tym, że opublikowany materiał osiągnął swój cel, czyli wywołanie hejtu w jej stronę. „W wyniku manipulacji graficznej w nagranie została wkomponowana moja niezmieniona sylwetka (…) wycięta z innego filmiku, nagranego i udostępnionego za moją wiedzą i zgodą w mediach społecznościowych, który przedstawia mnie po sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, kiedy to zapoznawałam się z miastem i w którym pozytywnie się o nim wypowiadałam” ­– czytamy w zawiadomieniu, które trafiło do prokuratury. W tle na tym filmiku widać grupę nielegalnych imigrantów, którzy dewastują witrynę sklepową.

– Cieszyć może jedynie, że jedyną rzeczą, którą można powiedzieć, którą chcą we mnie uderzyć, to są kłamstwa i manipulacje. I to co robię, to, że obnażam ich sposób działania, ma odzwierciedlenie w tak licznych atakach. Znaczy to nie cieszy, ale cieszy fakt, że za wszelką cenę próbują we mnie uderzyć, więc posuwają się do rzeczy najgorszych z możliwych, czyli do kłamstwa i manipulacji – komentuje europosłanka.