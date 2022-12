Komu wolno promować się na szkolnym płocie? Ten baner rządzącym się nie spodoba

Na przełomie sierpnia i września na terenie czterech szkół w powiecie łęczyńskim, których organem prowadzącym jest tamtejsze starostwo, zostały zawieszone banery z wizerunkiem posła PiS z okręgu lubelskiego, wiceministra finansów Artura Sobonia. Widnieje na nich informacja o 6 mln zł, jakie powiat otrzymał na modernizację placówek oświatowych w powiecie w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Na płachtach nie ma partyjnego szyldu, jednak zdaniem Rafała Maksymowicza, sekretarza Polski 2050 w województwie lubelskim, jest to przykład upolityczniania szkół. Maksymowicz kilka tygodni temu zwrócił się do czterech placówek w trybie dostępu do informacji publicznej z pytaniami o szczegóły zamieszczenia materiałów z wizerunkiem polityka PiS.

Wczoraj zorganizował konferencję przed Zespołem Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, który jako jedyny nie udzielił mu odpowiedzi. Co ciekawe, ze szkolnego płotu baner już zniknął.

– Na podstawie zebranych informacji udało nam się ustalić, że te banery zostały powieszone bez żadnych umów, szkoły nie dysponują żadnym regulaminem wieszania tego typu materiałów na swoich ogrodzeniach. Dowiedzieliśmy się także, że były one wieszane całkowicie za darmo, więc pan Artur Soboń zrobił sobie w ten sposób darmową reklamę – mówi Maksymowicz.

Działacz formacji Szymona Hołowni zwrócił się do dyrekcji ZS w Milejowie oraz Zespołu Szkół w Ludwinie (tam baner z wizerunkiem wiceministra wciąż wisi) z prośbą o zgodę na zawieszenie własnego baneru. Nie ma na nim żadnego szyldu ani nazwiska, a jedynie informacje o tym, o ile w ostatnich miesiącach podrożały podstawowe produkty spożywcze.

– Kazano mi zwrócić się z pisemnym wnioskiem w tej sprawie. Spodziewam się, że odpowiedź będzie negatywna, ale ciekawi mnie co innego. Z korespondencji ze szkołami wynika, że minister takich pism nie składał. Czyli to działa jak w starym przysłowiu, co wolno wojewodzie, to nie tobie… – mówi Maksymowicz.