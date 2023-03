Budowanie „ruchu szerokiego centrum sceny politycznej” i powołanie nowej partii zapowiedział w ostatni piątek Marek Materek, będący od 2014 roku prezydentem Starachowic, blisko 50-tysięcznego miasta w województwie świętokrzyskim.

- Pracowaliśmy bardzo intensywnie nad programem dla Polski. Skupiamy się na wyborach parlamentarnych, które odbędą się jesienią 2023 roku. W tych wyborach nasz komitet zamierza wystawić listy w całym kraju, we wszystkich okręgach wyborczych do Sejmu RP” – powiedział Materek podczas piątkowej konferencji prasowej w Kielcach, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Dodał także, że do jego projektu dołączają samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy z różnych części kraju. Wśród nich wymienił m.in. wiceprzewodniczącego lubelskiej Rady Miasta Marcina Nowaka.

- To ciekawa, oddolna inicjatywa i mam nadzieję, że będzie ona pozytywną nowością na polskiej scenie politycznej. Takiej nowości trzeba, bo ruchy samorządowe ogniskują się dziś wokół Bezpartyjnych Samorządowców, którzy współpracują z Prawem i Sprawiedliwością i formacji Tak! dla Polski, która jest bliższa Platformie Obywatelskiej. Być może jest pora na to, by samorządowcy byli po prostu samorządowcami – mówi w rozmowie z Dziennikiem Marcin Nowak.

Czy zamierza wystartować w jesiennych wyborach do Sejmu? - Na pewno nie będę startował do Rady Miasta (wybory samorządowe odbędą się wiosną przyszłego roku – przyp. aut.), bo jestem radnym już czwartą kadencję i myślę, że czas dać możliwości ludziom, którzy wniosą tu nową energię. Rozważam inną formę uczestnictwa w życiu publicznym. Biorę pod uwagę sejmik województwa czy parlament, ale nie wykluczam, że skupię się na pracy zawodowej. Dzisiaj nie przywiązuję się do myśli, że mam startować, raczej chcę budować pewien startup w przestrzeni publicznej, który mi się podoba - odpowiada.

Nowak w przeszłości angażował się w różne projekty polityczne. Przed laty należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radnym zostawał kandydując zarówno z list Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości (nie był członkiem żadnej z tych partii), a także z formacji Wspólny Lublin oraz komitetu związanego z PO prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku kandydował do Sejmu z listy PiS w okręgu lubelskim. Ostatnio był związany z ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni. Ze struktur stowarzyszenia został usunięty jesienią 2021 roku. Decyzję w tej sprawie nazwał wówczas „sądem kapturowym”.