Marta Krzyżak nowym burmistrzem Bychawy

Przedsiębiorco sięgnij po pieniądze na badania i innowacje

To wielka szansa do rozwoju dla lubelskich przedsiębiorstw prowadzących badania i wprowadzających innowacje do istniejących produktów, usług czy procesów. Najnowszy nabór organizowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie dzięki środkom z Unii Europejskiej pozwoli przedsiębiorcom na zrealizowanie ich kolejnych, ambitnych planów.