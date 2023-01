Nowa prezes w lubelskim funduszu od środowiska. Dostała też dodatkową posadę w państwowej spółce

30 grudnia rada nadzorcza instytucji dzielącej milionowe dotacje na działania proekologiczne zwróciła się do marszałka województwa z wnioskiem o odwołanie Grzywaczewskiego z pełnionej od jesieni 2020 roku funkcji. Taki krok był konieczny, bo fundusz jest jednostką rządowo-samorządową. Jak informuje rzecznik WFOŚiGW Marek Wieczerzak, teraz marszałek na wniosek rady powołał na to stanowisko Agnieszkę Kruk.

- Pani Agnieszka Kruk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami, dużą organizacją oraz zasobami ludzkimi. Zostało ono zdobyte zarówno w spółkach prawa handlowego, jak i w administracji rządowej i samorządowej – mówi Wieczerzak.

Nowa prezes funduszu, podobnie jak jej poprzednik, kojarzona jest z wpływową polityk Prawa i Sprawiedliwości, europosłanką Beatą Mazurek. Pochodzi z Włodawy, jest absolwentką Akademii Rolniczej w Lublinie. Posiada też tytuł MBA i ukończone studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania i finansów w administracji publicznej oraz szacowania nieruchomości. W przeszłości pracowała m.in. jako główna księgowa w Lubelskim Zarządzie Przejść Granicznych w Chełmie, pełniła też ważne funkcje w Urzędzie Miasta Chełm. Najpierw była skarbnikiem, a następnie zastępcą prezydenta. Z magistratem rozstała się pod koniec 2020 roku po tym, jak wygrała konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych w Enea Wytwarzanie w Kozienicach.

Funkcja prezesa WFOŚiGW jest jedną z najlepiej opłacanych posad w regionie. Szef instytucji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe czterokrotności średniej krajowej z ostatniego kwartału poprzedniego roku. W roku 2022 było to ok. 25 tys. zł brutto. Dla Kruk będą to zapewne mniejsze zarobki, niż w państwowej spółce. Nowa prezes funduszu będzie miała jednak dodatkowe źródło dochodu. W środę została powołana na stanowisko członka rady nadzorczej Zamojskich Zakładów Zbożowych.