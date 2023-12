Pierwsze obietnice Tuska. Przywiezie miliardy z Brukseli

Donald Tusk — prezes Rady Ministrów

Władysław Kosiniak-Kamysz — wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej

Krzysztof Gawkowski — wiceprezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji

Adam Bodnar — minister sprawiedliwości

Radosław Sikorski — minister spraw zagranicznych

Adam Szłapka — minister do spraw Unii Europejskiej

Marcin Kierwiński — minister spraw wewnętrznych i administracji

Tomasz Siemoniak — koordynator służb specjalnych

Bartłomiej Sienkiewicz — minister kultury i dziedzictwa narodowego

Andrzej Domański — minister finansów

Borys Budka — minister aktywów państwowych

Sławomir Nitras — minister sportu i turystyki

Barbara Nowacka — minister edukacji

Izabela Leszczyna — minister zdrowia

Dariusz Klimczak — minister infrastruktury

Krzysztof Hetman — minister rozwoju i technologii

Czesław Siekierski — minister rolnictwa i rozwoju wsi

Paulina Hennig-Kloska — minister klimatu i środowiska

Michał Kobosko — minister funduszy i polityki regionalnej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Dariusz Wieczorek — minister nauki i szkolnictwa wyższego

Marzena Okła-Drewnowicz — minister do spraw polityki senioralnej

Katarzyna Kotula — minister do spraw równości

Agnieszka Buczyńska — minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Jan Grabiec — szef kancelarii prezesa rady ministrów

Maciej Berek — minister członek Rady Ministrów