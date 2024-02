Ostatnia szansa na zgłoszenie komitetu

Zgodnie z przepisami takie zawiadomienie musi być złożone najpóźniej do 55. dnia wyborów, w godzinach urzędowania Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego. Przypomnijmy do PKW muszą zgłosić się komitety, które chcą wystawić kandydatów w więcej niż jednym województwie. Do piątkowego popołudnia takich zgłoszeń wpłynęło 32. Część wciąż jest rozpatrywana, bo do tej pory zarejestrowanych zostało 13 komitetów. W czterech przypadkach komisja odmówiła rejestracji. Jeśli chodzi o komitety wyborcze Bezpartyjnych i Samorządowców, Związku Zawodowego Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni oraz Koalicji Samorządowej OK Samorząd powodem odmowy było utworzenie komitetu przez nieuprawniony podmiot. Z kolei członkowie KW Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP pospieszyli się formalnościami, bo utworzyli komitet przed wejściem w życie rozporządzenia premiera w sprawie ogłoszenia terminu wyborów.

Komitety, które kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast chcą wystawić tylko na terenie jednego województwa, zawiadomienia muszą dostarczyć do właściwego komisarza wyborczego. W województwie lubelskim do piątku wpłynęły 742 takie zgłoszenia. Najwięcej z nich – 355 – zgłoszono z terenu największej, obejmującej swoim zasięgiem 11 powiatów delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. W Zamościu przyjęto 152 zawiadomienia, w Białej Podlaskiej – 125, a w Chełmie – 116. Większość komitetów została już zarejestrowana. Do piątkowego popołudnia na rozpatrzenie czekało zaledwie sześć wniosków.

Delegatury w Lublinie, Zamościu i Chełmie pracują w poniedziałek do 15.30. Trzy kwadranse więcej na dopełnienie formalności będą mieli zainteresowani z terenu dawnego województwa bialskopodlaskiego. Bialska delegatura czynna będzie do godz. 16.15.

Zarejestrowane komitety wyborcze do 22 lutego będą mogły zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji, które 7 kwietnia będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Za swoją pracę otrzymają oni dietę w wysokości 700 zł w przypadku szeregowych członków. Przewodniczący komisji zarobią 900 zł, a ich zastępcy – 800 zł.

Termin zgłaszania list w wyborach na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich upływa 4 marca. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast należy zgłosić najpóźniej do 14 marca.