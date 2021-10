Prezes NIK: Mam oświadczenia osób, od których próbowano wymusić fałszywe zeznania przeciwko mnie

Banaś ujawnił, że prokuratorzy próbowali wymuszać od różnych osób obciążające go zeznania w zamian za korzystne rozstrzygnięcia w toku prowadzonych wobec nich postępowań. W razie odmowy stosowano w odniesieniu do nich szykany w postaci przedłużania aresztu tymczasowego nawet do dwóch i pół roku – twierdzi szef NIK.

Prof. Marek Chmaj na konferencji prasowej NIK przedstawił cele takiej komisji. Miałaby ona zbadać "nadzór prokuratora generalnego nad działaniami organów prokuratury" przede wszystkim w kontekście wymuszania fałszywych zeznań wobec Banasia jak również okoliczności złożenia przez prokuraturę generalną wniosku o uchylenie immunitetu prezesa NIK, który to wniosek miał być obciążony wadą formalną.

Komisja miałaby ponadto sprawdzić, dlaczego prokuratura nie nadała biegu kilkudziesięciu zawiadomieniom o możliwości popełnienia przestępstwa złożonym przez prezesa NIK w wyniku przeprowadzonych przez Izbę kontroli.

Chmaj zaapelował do polityków o poparcie dla wniosku.