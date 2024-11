Rafał Trzaskowski kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Co myślą o tym wyborze lubelscy politycy?

Niektórzy zdają się być bardzo pewni zwycięstwa Trzaskowskiego w przyszłorocznych wyborach. Jedną z tych osób jest poseł z Lublina Michał Krawczyk.

Podobnego zdania jest europarlamentarzystka Marta Wcisło. Najpierw sama zagłosowała w prawyborach na prezydenta Warszawy, następnie zachęcała do tego swoich obserwujących w serwisach społecznościowych.

Z wyboru kolegi po fachu zdaje się być zadowolony również prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

– Rafał Trzaskowski jest doświadczonym politykiem. Pamiętajmy, że to były minister spraw zagranicznych (w gabinecie cieni od 2016 roku – dop. red.) to również były minister cyfryzacji. Administracja rządowa budowała jego doświadczenie. Jest prezydentem Warszawy kolejną kadencję, a zatem w zarządzaniu, doświadczenie i wiedza. Na dodatek, co wszyscy widzą, jest bardzo dostępny, jest otwarty, chętny do dyskusji. W związku z powyższym to jest dobra kandydatura – mówi Dziennikowi Wschodniemu prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Na dodatek kierując samorządem warszawskim, siłą rzeczy jest wrażliwy, musi być wrażliwy na potrzeby ludzi. Z tego powodu, łącząc jego kwalifikacje, doświadczenie, ale również tę umiejętność komunikowania się z wyborcami, mieszkańcami Warszawy, ale nie tylko uważam, że to jest świetna kandydatura. Sam na niego głosowałem – przyznaje prezydent Żuk.