Szybki jak Przemysław Czarnek. Limuzyna z ministrem w środku pędziła 180 km/h

Jak ustalił dziennik, w poniedziałek polityk był z wizytą w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie, prowadził wykłady, a także odwiedził swoje biuro poselskie. Po mieście jeździł renault, a za kierownicą siedział jego współpracownik.

Jednak do podróży międzymiastowej Przemysław Czarnek przesiadł się do innego pojazdu – rządowego. "Fakt" pisze, że to czarny mercedes, który jeszcze w 2017 roku był we flocie samochodów Służby Ochrony Państwa.

Limuzyna pędziła drogą ekspresową, dwujezdniową do Warszawy. Tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h, polityk jechał 180 km/h. Trasę z Lublina do stolicy pokonał w półtorej godziny.

Dziennikarze "Faktu" zapytali ministra oraz SOP, na jakiej podstawie korzysta on z ochrony. Odpowiedzi nie uzyskali.

Warto dodać, że to nie pierwsza osoba, która lubi szybką jazdę. Wcześniej dali się na tym przyłapać, między innymi, Donald Tusk czy Elżbieta Witek.