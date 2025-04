Trzaskowski i Mentzen tracą. A kto zyskuje w sondażu przed czwartą debatą prezydencką?

W sondażu prezydenckim opublikowanym przez CBOS w poniedziałek (28 kwietnia) Rafał Trzaskowski uzyskałby 31 proc. poparcia. W porównaniu z poprzednim sondażem (przeprowadzonym na początku kwietnia), poparcie dla Trzaskowskiego spadło o 2 pkt proc.

Popierany przez PiS Karol Nawrocki ma 27 proc. (więcej o 2 pkt), a kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen: 16 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Spośród pozostałych startujących w wyborach: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia uzyskał w sondażu 4 proc. głosów (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania), kandydat partii Razem Adrian Zandberg, również z 4 proc. (spadek o 1 pkt proc.); kandydatka Lewicy Magdalena Biejat: 4 pkt proc. (wzrost o 2 pkt proc.); startując z własnego komitetu wyborczego Grzegorz Braun: 2 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Na dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego również zamierza zagłosować 2 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Po 1 proc. głosów uzyskaliby Marek Jakubiak, Artur Bartoszewicz oraz Joanna Senyszyn. Wynik poniżej 0,5 proc. uzyskałby Marek Woch, nikt nie wskazał na chęć głosowania na Macieja Maciaka.

7 proc. badanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

CBOS podsumował w komentarzu, że faworytem pierwszej tury wyborów pozostaje kandydat KO Rafał Trzaskowski, jednak jego przewaga nad popieranym przez PiS Karolem Nawrockim zmalała.

„W porównaniu z poprzednim, realizowanym w pierwszej dekadzie kwietnia, pomiarem poparcie dla Rafała Trzaskowskiego spadło o 2 punkty procentowe. Natomiast Karolowi Nawrockiemu po raz kolejny przybyło zwolenników – po rejestrowanej ostatnio poprawie notowań w ciągu ostatnich dwóch tygodni poparcie dla niego ponownie wzrosło o 2 punkty procentowe. W rezultacie przewaga Rafała Trzaskowskiego nad jego głównym konkurentem zmniejszyła się z 8 punktów procentowych w pierwszej dekadzie kwietnia do 4 punktów obecnie” – zauważył CBOS.

Do tej pory w kampanii przed wyborami prezydenckimi odbyły się trzy debaty: dwie w Końskich (11 kwietnia) i jedna w Telewizji Republika (14 kwietnia).

A jeszcze dziś czeka nas kolejna debata prezydencka; tym razem organizowana przez Super Express.

Zgodnie z zapowiedziami ma się ona rozpocząć o godzinie 18

Formuła debaty zakłada dwie rundy. W pierwszej kandydaci przepytują siebie nawzajem. Druga to 90-sekundowe oświadczenia.

„To będzie przede wszystkim seria minipojedynków samych kandydatów. Oni będą wychodzili na środek studia, żeby mierzyć się z pytaniami konkurentów. To będzie pytanie, odpowiedź, riposta, zadane twarzą w twarz z odległości nie metrów, ale centymetrów, więc będzie bardzo gorąco i interesująco” – tłumaczył w TVN24 Jacek Prusinowski, dziennikarz Radia Plus i Super Expressu.

Zgodnie z zapowiedziami organizatora, w dzisiejszej debacie wezmą udział wszyscy kandydaci na prezydenta RP:

• Artur Bartoszewicz (ekonomista)

• Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy)

• Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji)

• Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi)

• Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie)

• Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

• Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji)

• Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS)

• Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka)

• Krzysztof Stanowski (dziennikarz)

• Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO)

• Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

• Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem)