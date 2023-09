Zaczepki, Tusk i polityczne lekcje. Zaiskrzyło pomiędzy kandydatami do Sejmu w okręgu lubelskim

Prymitywne zaczepki

– Jan Kanthak próbując w sposób desperacki ratować swoją kampanię wyborczą w moim kierunku wystosował swego rodzaju prymitywne zaczepki. Do tego niezwykle trudnego zadania pan poseł Kantak wezwał sobie tutaj do pomocy, do Lublina, osobę która jeśli rzeczywiście jeśli mówimy o obszarze prymitywizmu, to ta osoba ma rzeczywiście ogromne kompetencje. Jest nią „człowiek mem”: Janusz Kowalski. Znany z tego, że gdyby mu zabronić wypowiadać słowo „Tusk” nie miałby nic absolutnie do powiedzenia – tak europoseł Krzysztof Hetman, kandydujący do Sejmu z drugiego miejsca na liście Trzeciej Drogi, odniósł się do ubiegłotygodniowej konferencji polityków Suwerennej Polski podczas której Kanthak nazwał szefa Ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza „pucybutem Donalda Tuska”, a Kowalski zarzucił PSL, że zdradziło polską wieś. Hetman przyznał, że miał ochotę zignorować te zaczepki, bo były na poziomie... chłopców w krótkich spodenkach, ale „w związku z tym, ze pan poseł Kanthak jako spadochroniarz czteroletni u nas w Lublinie i w województwie lubelskim, jako rodowity gdańszczanin niczego nie nauczył się w przeciągu ostatnich czterech lat, mimo że tutaj bywa postanowił dać mu lekcję”.

Poselskie lekcje

– Pan poseł Kanthak jako rodowity gdańszczanin, który pokończył zacne szkoły w Gdańsku, tam się wyedukował, tam skończył studia, był nawet radnym tego miasta, próbuje od 4 lat przekonać mieszkańców mojego miasta i województwa, że jest stąd. I mimo, że bywa tutaj czasami, niestety nie dowiedział się, ani nie został poinformowany, że chłopaków ze Śródmieścia Lublina, takich jak ja, po prostu się nie zaczepia, bo ci chłopcy zawsze odpowiadają. A zatem drogi Janku następnym razem dwa razy zastanowisz się, zanim coś zrobisz – Hetman zwrócił się do Kanthaka. Europoseł poinformował, że dwa dni wcześniej wyciągnął ze skrzynki pocztowej kopertę z biura poselskiego posła Kanthaka. W niej znalazło się pismo, deklaracja – Hetman nie wiedział jak je nazwać. – Na nieszczęście dla Janka ja to przeczytałem, te wypociny i fanaberie. Po lekturze tego „czegoś” zrozumiałem doskonale decyzję, jaką swego czasu podjęły władze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które odrzuciły kandydaturę Jana Kanthaka, który pretendował do tego, aby być asystentem na tym niezwykle zasłużonym wydziale prawa, argumentując to niskimi kompetencjami kandydata. Po lekturze tego nie wiem, pisma, deklaracji muszę z ubolewaniem stwierdzić: Janek jest zwykłym nieukiem. Wiemy, że czego Jaś się nie nauczył Jan wiedzieć nie będzie – powiedział Krzysztof Hetman, dodając że „poziom absurdu, który znalazł się na połowie strony A4 jest niesamowity”. W związku z tym, że Kanthak nie próbował wyjaśnić wątpliwości, Hetman postanowił dać mu lekcję.