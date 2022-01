Zerowy VAT na żywność, niższy na gaz, inne rozliczanie za ogrzewanie. Tarcza antyinflacyjna 2.0

- Chcemy zaprezentować tarczę antyinflacyjną 2.0, która ma chronić polskie rodziny i obniżyć podatki. Ona ma przede wszystkim pomóc pozostawić w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy. Nasze działania mają pomóc w realnej walce z inflacją. Zdaniem ekonomistów, pierwsza tarcza antyinflacyjna ścięła czubek inflacyjny o ok. 1-1.5 pkt. proc. Druga tarcza ma mieć w podobnym rozmiarze pozytywny wpływ - przekonywał na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Co zmieni wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez rząd?

obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc., a od 1 lutego do 0 proc.

zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.

obniżenie stawki VAT na ciepło z 23 do 8 proc.

obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy (cena benzyny bezołowiowej ma spaść do około 5 zł za litr)

obniżenie stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze do 0 proc.

obniżenie stawki VAT na nawozy z 8 do 0 proc.

możliwość ubiegania się o tzw. dodatek osłonowy

- Od 1 lutego na sześć miesięcy, do końca lipca, wdrażamy nowe rozwiązania. Z 23 do 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. Polacy zobaczą jeszcze niższe ceny paliwa za 3-4 tygodnie. Wpływ na ceny ropy, paliwa to 60-70 gr - ocenia szef rządu. Z kolei dzięki obniżce stawki VAT na żywność, polska rodzina ma zaoszczędzić ok. 45 zł miesięcznie.

Mieszkańcy bloków, zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, będą rozliczani według stawki zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Premier stwierdził, że dzięki wdrożeniu dwóch tarcz antyinflacyjnych polskie rodziny zyskają nawet 25 mld zł.