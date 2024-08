Dziękowali Bogu za plony. Dożynkowa impreza w Niedrzwicy Dużej

Scenariusz był zbliżony do wielu innych tego rodzaju wydarzeń. Została odprawiona dziękczynna msza święta, a po niej korowód z orkiestrą, zespołami i wieńcami dożynkowymi ruszył przez wieś. Na centralnym placu uroczystości zorganizowano obrzęd dzielenia chleba. Ma on szczególne znaczenie, bo chleb to symbol życia i obfitości, dlatego rolnicy dzielą się nim z rodziną, sąsiadami i społecznością.

- Zanim zaczął padać deszcz, szereg zespołów ubarwiało nam naszą uroczystość. Mieszkańcy gminy jak co roku przyszli świętować zakończenie żniw. W konkursie wzięło udział kilkanaście wieńców ze wszystkich sołectw, plus wieńce różnych organizacji. Po obradach jury wybrało wieniec uwity przez Koło Gospodyń w Krężnicy Jarej, to właśnie on otrzymał miano tego najpiękniejszego, mimo, że wszystkie prezentowały się wspaniale - mówił nam Damian Zarajczyk, starosta dożynek gminy Niedrzwica Duża.

- Można było spróbować wszelkiego rodzaju nalewek, swojskich wyrobów, polskiej kuchni, a także tortu, który sama przygotowałam dla naszych mieszkańców - dodała Agnieszka Baran, starościna dożynek.

Muzyczną część rozpoczęły występu zespołów: “Krajka”, “Swojacy”, “Biesiada” oraz pokazy taneczne ośrodka kultury. Koncertowały też grupy “Prosto Pala”, “Po Naszemu" oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Niedrzwicy Kościelnej.

- Mieszkamy w Niedrzwicy z dziada pradziada, dożynki to tradycja, spotykamy się wtedy wszyscy i biesiadujemy. To czas po ciężkiej pracy po żniwach. Chleb na szczególne znaczenie, podobnie jak nasze wieńce dożynkowe, które robione są ze zbóż tegorocznych plonów - mówiła pani Jadwiga.

Dożynki gminne to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności, promocji regionalnych produktów oraz tradycji, a także do przedstawienia dorobku rolników. Na stoiskach gastronomicznych można było zakupić wiele smakołyków, np. pierogi, bigos, chleb ze smalcem czy ciasta według domowej receptury.

Wieczór w Niedrzwicy Dużej był pełen wrażeń. Zaplanowano show taneczne" Taneczna Odyseja" w wykonaniu Balans Modern, a także koncert gwiazdy - KOMBI Łosowski.