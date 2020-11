Fabryka karmy dla zwierząt w gminie Niemce. Inwestor ma plan B i może zrezygnować z zakładu

O tej sprawie pisaliśmy już kilka razy. W gminie Niemce koło Lublina, na terenie Panattoni Park ma powstać fabryka mokrej karmy dla zwierząt. Część mieszkańców ma poważne wątpliwości. Jak mówią, nie są przeciwko inwestycjom, ale obawiają się wzmożonego ruchu samochodowego czy tego, że ścieki z zakładu będą odprowadzane do ogólnodostępnej sieci.

Rozmowa z Dorotą Jagodzińską, dyrektor zarządzającym Panattoni Europe.

Kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie inwestycji na terenie Państwa parku w gminie Niemce?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że planowana fabryka mokrej karmy dla zwierząt domowych jest jedynie częścią realizowanego na terenie gminy kompleksu logistycznego. Składa się on z dwóch budynków o docelowej powierzchni 40 tys. m kw. i ma już swoich najemców. Jednym z nich jest producent systemów oświetleniowych. W przypadku fabryki karmy prowadzone jest aktualnie postępowanie przed Wójtem Gminy Niemce w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z trwającą debatą publiczną oraz wydłużonymi procedurami administracyjnymi przez Urząd Gminy, nie możemy podać terminu rozpoczęcia funkcjonowania fabryki w tej lokalizacji. W tym przypadku decydują procedury administracyjne, na których szybkość prowadzenia jako deweloper nie mamy wpływu. Liczymy, że postępowanie to będzie rzetelne i pozbawione złej woli.

Mieszkańcy mówią, że nie są przeciwko inwestycjom, tylko chcą, aby były one jak najmniej uciążliwe. Jak możecie Państwo to zapewnić?

Planowana inwestycja będzie wyposażona w najnowocześniejsze technologie, dzięki którym plotki krążące po Gminie związane z rozprzestrzenianiem się odoru, gryzoniami, czy też problemem z gminnym ujęciem wody, można zaliczyć do kategorii mitów, przez które mieszkańcy mogą utracić rzetelnego partnera do rozwoju swojego miejsca i społeczności lokalnych. Fabryka będzie posiadała własne ujęcie wody, nowoczesne technologie przemysłu pet food oraz wyposażona zostanie w najnowsze rozwiązania

w dziedzinie wykorzystania i odzysku energii, wody czy surowców, aby w żaden negatywny sposób nie oddziaływać na otoczenie. Wiemy, że sam Wójt Gminy Niemce ma takie przekonanie. Przytoczyć można jego ostatnią wypowiedź, która ukazała się w tygodniku „Wspólnota Lubartowska” – „Uważam, że takie obiekty muszą być hermetyczne. Wyobraźcie sobie Państwo, że przy ul. Turystycznej jest firma, w której jest rozbiór drobiu. To jest 50 metrów od ulicy, z drugiej strony są bloki i nic nie śmierdzi. To nie te czasy, że tam latały muchy i biegały szczury.” W pełni się z tym zgadzamy. W budowie obiektów oraz technologiach produkcji nowe inwestycje spełniają wysokie standardy ochrony środowiska. Wykorzystują techniki eliminujące uciążliwości lub ograniczają je w stopniu znacznie wyższym od ustalonego przez standardy jakości środowiska. Cieszy nas, że sam Wójt wskazuje inwestycję, w której prowadzony jest rozbiór drobiu, jako dobry przykład. Planowana przez nas fabryka to nowoczesny zakład produkcyjny karmy. Technologia produkcji oparta jest o surowce mrożone oraz schłodzone. Nie ma mowy o uboju i rozbiorze mięsa.

Jedna z obaw dotyczy odprowadzania ścieków z zakładu do ogólnodostępnej kanalizacji. Czy w grę wchodzi budowa oddzielnego kolektora ściekowego?

Przy tym pytaniu należy poruszyć dwie kwestie. Jedna to bezpieczeństwo związane

z podpięciem fabryki do gminnej oczyszczalni. Przed wprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej ścieki będą podczyszczane w procesie technologicznym z zachowaniem wszelkich rygorów na terenie obiektu w zamkniętym zbiorniku. Całkowitą ich liczbę szacuje się na poziomie 215m3/dobę, z czego większość będzie pochodzić

z mycia zakładu i stanowić ścieki bytowe. Będą one mieć parametry zbliżone do ścieków komunalnych. Druga sprawa to nasza otwartość na współfinansowanie modernizacji obecnej oczyszczalni. Firma Panattoni przeprowadziła w tym roku jej inwentaryzację, dokonała analizy dostępnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadziła rozmowy ze służbami eksploatacyjnymi oraz autorami pierwotnego projektu, celem zaplanowania modernizacji, która nie tylko zapewni bezpieczeństwo dla Gminy, ale również w dłuższej perspektywie może przyczynić się do obniżenia kosztów odbioru ścieków z terenu Gminy Niemce. Jest to zatem rozwiązanie, które może przynieść profity wszystkim zainteresowanym stronom. Czas prac modernizacyjnych został oszacowany przez ekspertów Panattoni na okres ok. 6 miesięcy. W ich efekcie oczyszczalnia miałaby szansę zwiększyć swoją przepustowość o 100 proc.

Co do wzmożonego ruchu ciężarówek, to obawy mieszkańców są słuszne?

Cykl życia fabryki nie będzie wiązał się z żadnym wzmożonym ruchem ciężarówek i nie będzie odczuwalny dla mieszkańców. Dzienny transport będzie polegał na dostawie surowców przez ok. 5 samochodów oraz wywozie gotowych produktów dla pupili przez ok. 12 samochodów. Dzienne wahania w ruchu drogowym Gminy są dużo większe, zatem nie. Obawy nie są słuszne. Należy jednak podkreślić, że inwestycja, w ramach której ma powstać fabryka to park logistyczny. Zmiana najemcy o profilu produkcyjnym na dystrybucyjny będzie wiązała się ze zwiększeniem ruchu kołowego.

Czy istnieje plan B? Wójt gminy deklarował, że wobec dużego oporu mieszkańców, jeżeli działalność zakładu będzie uciążliwa, to się na nią nie zgodzi.

Prowadząc debatę publiczną wśród mieszkańców Gminy Niemce, jak również otwierając tam punkt informacyjny, możemy wyciągnąć wnioski, że skrajnie negatywne głosy na temat budowy fabryki reprezentowane są przez garstkę ludzi, którzy zaczęli szerzyć nieprawdziwe informacje nt. inwestycji, narzucając swoja narrację innym. Nie ma powszechnego oporu mieszkańców Gminy, która liczy ok. 60 tyś. osób, a wielu naszych rozmówców podczas indywidualnych konsultacji wyrażało nadzieję, że fabryka powstanie. Rozumieją, że jej budowa i rozwój parku oznacza jednocześnie rozwój dla Gminy. Pojawiały się również konkretne pytania mieszkańców o miejsca pracy oraz deklaracje, że chcą uczestniczyć w rekrutacji, kiedy tylko ta ruszy. Najemca fabryki – firma PetRepublic posiada plan B, który jednak będzie wiązał się z a) wyprowadzeniem fabryki do innego województwa b) konsekwencjami finansowymi dla Inwestora i Gminy.